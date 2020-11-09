田中馬拉松11月8日圓滿落幕！台北之音台長蔡詩萍，體力不輸小鮮肉，再度挑戰42公里，完成他的人生第11個全馬，他說：「我的馬拉松哲學就是輕鬆完賽，讓數字一直累積，我希望能夠跑到100個全馬。」而麋先生樂團過去沒有運動習慣，這次在任賢齊號召下，也成功挑戰半馬初體驗。

62歲的蔡詩萍再度成功挑戰全馬，他謙虛表示，跑到30到40公里之間最困難，魔鬼的誘惑很多，很想停下來吃碗冰、喝罐啤酒或沖個熱水澡，但他一直用手掌敲自己的臉，鼓勵自己「不要停下」、「待會就可以拿到獎牌了」，直到跑完後才犒賞自己，「來一杯冰冰涼涼的啤酒，喝下去真的很爽」。

蔡詩萍參加田中馬拉松，完成人生第十一個全馬。（蔡詩萍提供）

蔡詩萍不僅是資深媒體人、人氣作家，也是運動健將，他分享參加馬拉松的經驗，表示跑全馬不能靠意志力撐，平常就必須訓練，他每天只要天氣好都會出去跑步至少6公里，假日則跑到10-12公里，但他這樣還是不夠，他也會在家做仰臥起坐、伏地挺身等。他不斷挑戰自我，13日還要跟好友岑永康、老爺集團執行長沈方正一同去台東活水湖參加鐵人三項226接力。

麋先生因為重新詮釋任賢齊的歌曲，推出全新〈2020再出發〉，而答應任賢齊要去參加田中馬拉松，主唱聖皓說，雖然每週都有抽時間訓練，其實一直覺得自己不會跑完，但在鳴槍的那一刻，腦海堅定出現「我想跑完」的念頭，吉他手喆安則跑到雙腳抽筋、磨破皮，硬撐到跑完全程。

而人在香港的任賢齊被疫情打亂工作行程，無法回來共襄盛舉，但這兩天都有訊息、電話關心麋先生，提醒他們量力而為，他們跑完後，還接到任賢齊祝賀電話：「你們竟然真的跑完了！」麋先生跑完半馬後，將展開《嗜愛動物》巡迴演唱會，11/28台北Zepp New Taipei、12/4 台中Legacy、12/5 高雄LIVEWAREHOUSE登場。

麋先生挑戰人生初半馬成功，團員們都感到欣慰不已。（相信音樂提供）

(中時 )