由遊戲橘子代理、昱泉國際自製研發的3D ARPG手遊《罪惡童話：集體崩壞的公主》將於11月21日迎來週年慶，為感謝玩家支持，官方推出三大新活動：【週年慶登入送】、【全新SSR級角色－黑化瘋帽客】、【罪惡勳章兌換活動】，與玩家一起過生日！最隆重的主活動【週年慶登入送活動】，於11月12日至12月3日，登入滿10日即可領取高級轉蛋鑰匙*70、萬能碎片禮包*45，11月21日當日登入，還可取得官方大手筆加碼送的1121顆魔法石！

誠意大放送！登入輕鬆領魔法石ｘ1121、高級轉蛋鑰匙x70、萬能碎片禮包x45！

慶祝《罪惡童話：集體崩壞的公主》11月21日上線一週年，官方將於11月12日至12月3日舉辦【週年慶登入活動】，玩家在活動期間登入遊戲就能領取獎勵，登入累計滿10日，就能完整獲得官方特地為玩家規劃的遊戲資源，包含：可進行23連抽的「高級轉蛋鑰匙」*70、「萬能碎片禮包」*45、「6級經驗藥水」*70、「經驗草藥」*5000、「星光果實」*500、「強化粉末」*10000、「星鐵」*1000、7萬金幣。

此外，於11月21日當日登入遊戲，就能再獲得官方大手筆加碼送的1121顆魔法石！此份禮物限當日領取，逾期無法補領。

全新SSR級角色「黑化瘋帽客」、全新虎克船長專屬神器「絕對武力」同步推出！

歡慶上線滿週年，全新SSR級角色「黑化瘋帽客」將於11月12日登場！「黑化瘋帽客」擁有SSR級的攻擊力，且和深獲玩家喜愛的角色「貝兒」一樣，具優異的控場能力，可對敵人隊伍造成高傷阻礙！11月12日至11月26日，特別推出【全新限定角色－黑化瘋帽客】限定轉蛋活動，活動期間獲得「白馬王子」機率大幅加倍。

「黑化瘋帽客」具備四大主動技與五大特技：

一、主動技

飄渺的散步：化身飄渺的身影進入無敵狀態，一邊前進一邊放出帽子攻擊敵人

惡靈的嘲笑：前方降下巨大的帽子，吸引敵人並用巨大刀刃攻擊

靈帽迴旋鏢：向前方投擲多頂帽子飛行攻擊敵人

盛大的遊行：召喚巨大的帽子化為遊行隊伍追擊敵人

二、特技

特技1：惡靈的嘲笑每次擊中對手時，減少對手5點能量

特技2：靈帽迴旋鏢擊中敵人後，提升吸血5%，持續8秒

特技3：施放盛大的遊行後，永久提升暴擊率和暴擊傷害10%，最多疊加3層

特技4：飄渺的散步擊中敵人時，有機率暈眩、冰凍或沉默敵人，持續3秒

特技5：提升傷害與反傷15%，同時每2秒恢復2%生命與3點能量

「女巫寶庫」系統同步推出全新「虎克船長專屬神器(絕對武力)」，活動期間玩家每24小時可免費抽一次「女巫寶庫」，除神器以外，也有機會抽到「心石」、「SSR萬能碎片」等稀有資源。每抽到指定次數可獲得本次的保證獎勵－虎克船長專屬神器「絕對武力」的碎片，累積足夠神器碎片也可開啟神器。

《罪惡童話：集體崩壞的公主》全新SSR角色「黑化瘋帽客」

《罪惡童話：集體崩壞的公主》全新虎克船長專屬神器「絕對武力」

「罪惡勳章」兌換活動！開放自選「SSR角色碎片」、想換誰就換誰！

11月19日至11月25日挑戰【單人競技】及【三人對戰】等活動達指定次數，可獲得「罪惡勳章」，在兌換商店自由兌換：「玉藻」、「黑化韓賽爾」、「柴郡貓」、「葛莉特」、「烏娜」、「葛琳達」、「卡崔娜」、「黑天鵝」、「金斧銀斧」、「機械兵團長」、「金角」、「黑化賈桂琳」、「灰姑娘」等限定SSR角色碎片，每3個勳章可換取30個碎片、最高可換取300個碎片，直接轉化成SSR卡片！儲值和消耗魔法石也會加碼贈送「罪惡勳章」，更多消息請持續鎖定《罪惡童話：集體崩壞的公主》官方網站。

(科技)