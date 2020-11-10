桃園一名李姓男子在間上市上櫃科技公司擔任助理工程師，上班時間從晚上8點至隔天早上8點，還需長時間加班，他前年1月工作中突然心肌梗塞昏厥，住院一個多月死亡，勞保局認定為職業傷害，檢方證實事發前一個月李男加班時數達100小時，有健康風險，但公司卻稱李男連續3年健檢膽固醇、血壓異常，認為死亡屬個人健康問題。

判決書指出，李男從2011年4月5日起在該公司公司擔任助理工程師，2017年1月26日凌晨在工作時因心肌梗塞昏厥，送醫急救住院1個多月仍死亡；李男母親表示，該公司違反禁止超時加班導致兒子過勞，又未盡雇主保護義務設置AED電擊緊急救治裝置，導致延宕搶救時間，向公司求償312萬8800元。

該公司則說，李男是在工作休息時間被同事發現倒地緊急送醫，且李男長年抽煙，連續3年健檢膽固醇、血壓異常，認為死亡屬個人健康因素非職災，且同事為免去等救護車時間自行送醫，無延誤就醫過失。

檢方調查，李男在事發前6個月，第1個月超時105小時，前2至6個月總超時558小時，符合「職業促發腦血管及心臟疾病（外傷導致者除外）之認定參考指引」 標準；長庚醫院鑑定指出，李男的症狀確實職業促發病症，與病前長時間超時加班、過勞具有相當因果關係。

法院判決李母高齡75歲，驟然失去兒子，精神上受有相當痛苦，認為請求撫慰金以100萬元適當，另加上醫療、看護及扶養費，扣除已請領相關給付、保險等，判處公司應賠償她114萬5391元。

(中時新聞網)