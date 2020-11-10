耳鼻喉科醫師吳昭寬日前在節目上分享案例。(圖擷取自醫師好辣Youtube頻道)

一名50歲的中年男子下巴突然變的相當敏感，只要輕輕一觸碰就有如「萬支針」般的刺痛，起初他以為是蛀牙所引起，但拔了4顆牙後情況仍未改善，後來轉診至耳鼻喉科，醫師在他的鼻咽處發現一顆巨大肉團，而經切片後確定罹患了「第三期的鼻咽癌」，下巴刺痛的元凶，就是惡性腫瘤壓迫三叉神經所致。

耳鼻喉科醫師吳昭寬日前在節目《醫師好辣》上分享，一名50歲的男子到診間就主訴自己這3個月來下巴會不自覺得抽痛，而且變得相當敏感，當嘴巴有食物準備進行咀嚼的動作時，痛感就會立刻產生，男子更形容彷彿萬支針在刺痛自己的下巴，相當疼痛難受。

由於男子表示自己下巴皮膚太敏感，於是吳昭寬決定使用軟式內視鏡檢查，從鼻腔一路檢查到喉嚨，沒想到才檢查到一半，內式鏡就無法在往前了，因為在鼻咽處發現有顆「很大的肉團」擋著，而經過切片後，確診鼻咽癌第三期。

吳昭寬接著說明，該男子的狀況特殊，屬於膜下鼻咽癌，癌細胞往顱底的方向走，壓迫到三叉神經的第3對，剛好是管控下巴的地方，所以只要有一個刺激點即使是輕摸，就會像觸電般地產生劇痛。後來吳昭寬為他安排電療和化療，腫瘤消退後疼痛的頻率才降低，但神經已經受損，抽痛的狀況無法完全改善。

(中時新聞網)