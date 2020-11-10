唐嫣、竇驍、余詩曼、經超等主演古裝大戲《燕雲台》，唐嫣演繹歷史上著名遼國蕭太后傳奇的一生，竇驍演她青梅足馬的戀人韓德讓，被網友戲稱是「憨笑CP」。劇中竇驍費盡苦心，輔佐經超上位成遼景帝，正當他與唐嫣準備婚事時，經超竟透過指婚、讓唐嫣成為自己的女人，讓「憨笑CP」秒變「宵夜CP」。

唐嫣與竇驍決定為愛私奔，沒想到卻被飾演唐嫣大姐的余詩曼給追上，竇驍拔刀激戰，竟被眾人砍了數十刀，一旁的唐嫣聲嘶力竭看得痛心，竇驍拼了命地透過他血跡斑斑的手，爬到唐嫣面前，還想給她依靠，場面虐到哭，促使該劇播出一週突破5.2億人次點擊。拍戲時唐嫣已經懷孕，過程中她挺著孕肚有許多動作戲與騎馬戲，讓人佩服她的敬業。

唐嫣《燕雲台》在飾演宰相家中的么女蕭燕燕，上有余詩曼飾演的大姐蕭胡輦與盧杉飾演的二姐烏骨裡，萬千寵愛於一身，也因此從小養成了敢想、敢說、敢做機智雙全的性格，從不輕言放棄，鐵血紅顏女中豪傑的她，進而成為契丹女子的典範，成為歷史著名的遼國蕭太后。該劇每天晚上七點四十分於騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

唐嫣（右）與竇驍在《燕雲台》是相愛的戀人。（WeTV海外站提供）

竇驍在《燕雲台》被砍數十刀還是奮不顧身爬向唐嫣身旁。（WeTV海外版提供）

經超在《燕雲台》愛上唐嫣。（WeTV海外站提供）

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