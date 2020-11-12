台北市一名男子去年在中山區一間旅行社詢問行程時，面對櫃台小姐，手竟在櫃台下面伸入褲內自慰到射精，遭櫃台小姐報警；該男事後辯罹患思覺失調症，「一發病就會一直犯案」，每天都要吃2顆藥，但法院調查案發前他已長期不服藥，且已有公然裸露生殖器前科，仍不按時吃藥導致再犯，屬自行招致，判拘役25日。

該男去年1月3日到到台北市中山區東南旅行社詢問旅遊行程業務，他坐在1樓櫃台前的椅子上、面向櫃台小姐，但同時裸露並手握生殖器自慰後射精，遭櫃台小姐發現後報警，檢察官偵查後對他聲請簡易判決處刑。該男稱2014年起罹患思覺失調症，常不自覺做出逾矩行為，每天都要吃2顆藥，「我一發病就會一直犯案」。

該男2016年曾因公然裸露生殖器被新北地院判拘役20日，經醫院鑑定，該男在案發之前已長期未服藥，處於病情惡化狀態，但他可預見不服藥將導致再犯罪，仍執意不服藥，有「容任」及「漠然」心態，屬自行招致，因此沒有減、免刑的餘地，對於他說稱會妄想、欠缺辨識能力等說詞均不採信。

判決指出，該男在公共場合暴露、撫摸生殖器，違反社會善良風俗，考量他坦承犯行、有碩士程度學歷證書、自稱從事運輸業，依法判決拘役25日，得易科罰金2萬5000元。可上訴。

(中時新聞網)