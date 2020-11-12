以下三個星座上班只是為了錢，別跟他談夢想，他的夢想就是不上班，躺著就有錢從天上掉下來！

▍1.巨蟹座

如果可以選擇的話，巨蟹就想要整天待在家裡睡覺、吃飯、睡覺、吃飯，能不出門就不出門，腦海裡都可以浮現巨蟹比讚驕傲的說「我就宅！」的畫面。所以巨蟹的人生目標就是自由自在、睡到自然醒，上班什麼的太傷身體了！

▍2.雙魚座

你如果有雙魚的同事，應該可以整天聽到他上班時間總在碎碎念「人生好難」、「上班好難」、「不想努力了」、「想娶富婆、想嫁富翁」，雙魚的個性就是喜歡整天幻想，尤其面對煩躁苦悶的工作，更愛胡思亂想，狂做發財夢。

▍3.射手座

聊到愛耍廢不愛上班的星座，怎麼能漏了射手？射手天生個性愛自由，他願意每天打卡上班只是為了生存，只是為了錢，別跟他談夢想，他的夢想就是不上班！無論前一天多早睡，射手坐在辦公桌前就是行屍走肉，如果要他加班根本就是要他的命，但是只要一到下班時間他又變回一尾活龍，根本整天上演變臉秀。

(中時新聞網)