高雲翔回應網友。（圖／翻攝自高雲翔微博）

網友詛咒高雲翔女兒，他生氣回嗆。（圖／翻攝自高雲翔微博）

大陸男星高雲翔過去演出《羋月傳》走紅，兩年前卻爆出他在澳洲和製片王晶性侵疑雲，今年3月高雲翔重獲清白，陪審團宣告所有罪名不成立。最近高雲翔常在微博分享近況，有毒舌網友拿他跟名字極像的高以翔比較，酸：「你為什麼不替高以翔死了呢？」他動怒回嗆：「你知道真相嗎？幹點正事去吧」。

台灣男星高以翔去年底在大陸拍節目時不幸猝逝，享年35歲，同期網上也常傳出大陸男星高雲翔性侵疑雲的官司進度，讓網友傻傻分不清楚。近日高雲翔在微博分享照片，感嘆寫下：「人生就是一場沒有彩排的戲..下一站​​​​」，有網友竟留言寫怎麼沒替高以翔死？高雲翔則反批對方不知真相，應該把自己時間拿去作正經事。

該名網友後來還詛咒說：「希望你女兒也碰到這樣的男的」，高雲翔又生氣回：「你啊衝我來」，要對方不要亂提他和前妻董璇所生女兒「小酒窩」，其他網友也支持說：「還扯上孩子？你太缺德了」、「懟的對我們支持你」、「你好惡毒啊！是人嗎？」。

而董璇恢復單身後，桃花朵朵開，最近傳出她和小11歲男星蘇小玎互動親密，大談姊弟戀，但當事人沒回應，形同默認，高雲翔則被爆在朋友圈意有所指說：「放不下、看不透、忘不掉、捨不得」，似對過去這段婚姻仍不願放手。

(中時新聞網)