行政院發言人丁怡銘失言搞出冠軍牛肉麵使用萊克多巴胺風波，被點名的「皇家傳承」牛肉麵，藍綠政黨大咖分別到店裡力挺或道歉。今（14）日上午，民眾用行動力挺店家，「皇家傳承」板橋新海路總店又現排隊人潮，有民眾7點多就來排隊，昨天搶到頭香的柯先生今天再次光臨，最遠還有從桃園來的民眾。
「皇家傳承」牛肉麵今年蟬聯台北市牛肉麵節冠軍，卻被丁怡銘硬指使用萊牛，業者提出零檢出證明抗議並發聲明保留法律追訴權，台北市長黃珊珊12日晚到板橋總店打氣，並現場下訂百碗牛肉麵，贈送每日來店前20名顧客，店家則決定每天加碼10碗。
招待30碗免費冠軍牛肉麵今天第2天，上午再現排隊人潮，拔頭香的民眾早上7點多就來排隊，昨天排第1的柯先生今天落到第4位，柯先生不諱言說，這5天只要有空就會來，當然免費是很大原因，但另一方面是這家的牛肉麵真的好吃，所以要用行動來挺店家。
幸運排到29、30號的蕭先生情侶檔一早遠從桃園趕來，蕭先生說，行政院發言人不應該信口開河，造成店家困擾，因為這兩天新聞炒得很熱，所以乾脆帶女友規畫新北一日遊的行程，中午來冠軍牛肉麵，晚上還可以去新北歡樂耶誕城朝聖。
上午11時，店家準時開門營業，店內瞬間爆滿，排隊自行消費的民眾需等候20到30分鐘。
事件爆發後，店家網路業績狂掉6成，「皇家傳承」總經理陳家斌表示，目前逐漸有回復的趨勢，但還需要觀察。
(中時 )
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