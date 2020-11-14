尹炳浩刪了懺悔文，僅留下上傳歌名為「對不起」的歌曲。（圖／翻攝自f.t.w_independent_records IG）

20歲韓國饒舌歌手尹炳浩先前參加節目《高等Rapper》第一、二季後出道，以藝名「Bully Da Ba$tard」闖演藝圈，一名自稱是他的網友最近在疑似他的小號IG承認7年前，約莫國中時期就開始染毒，他稱將手上大麻吸完後就已經向警方自首，引來不少討論。

疑似尹炳浩本人的網友最近在IG帳號「f.t.w_independent_records」承認有用藥成癮的習慣，自己大概是2013年開始碰毒品，起初是感冒藥中的「可待因」，後來毒癮越來越重，大麻、K他命、古柯鹼都碰了，他以為可以靠意志力戒毒成功，但隨著出道走紅，他內心混亂，藥物又唾手可得，使他毒癮越來越深。

尹炳浩稱，和Paloalto一起參加節目《更生》後，他便下定決心戒除，但比毒癮發作更痛苦的是「犯錯造成的愧疚感」，他分享了自己接受了尿檢和毛髮檢定的照片，表示：「為了面對和扛下自己的罪，我將手上的大麻抽完後就去自首」，本月11日已經向警方報到供出一切，雖只有驗出THC（大麻致幻成分）是陽性，但他還是如實招供碰過哪些毒品。

尹炳浩文末稱，知道這番自白會失去觀眾、粉絲對他的信任，他還是想全盤說出，又說歷經該接受的懲罰後會金盆洗手，希望「以帥氣的樣貌再跟大家見面」。對此，韓國網友對他「碰毒7年」、「大麻抽完才自首」等脫序行徑不太領情，紛紛批評他就別再回演藝圈了。

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(中時新聞網)