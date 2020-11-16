朱學恒的阿宅萬事通事務所的直播影片

行政院發言人丁怡銘誣指今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」，最後證實為烏龍控訴，風波延燒多日後，他請辭獲准。而資深媒體人周玉蔻16日在臉書力挺丁怡銘，並稱拒吃冠軍牛肉麵。對此，宅神朱學恒今(16日)晚在臉書直播中則是砲轟，「夠了沒～怎可以踐踏倒楣商人」。

資深媒體人周玉蔻今(16日)在臉書發文聲援，丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，更說她拒吃「皇家」牛肉麵。

對此，宅神朱學恒在臉書直播中則說，「我想說夠了沒，怎可以踐踏倒楣商人，商人就乖乖過生活、認真參加比賽，卻被你栽贓萊劑0.001不也是萊劑牛嗎？這是胡說八道，請問這樣要不要辦她造謠，不要欺負倒楣開牛肉麵的店家，人家至少養活這麼多員工，請問你有什麼資格抵制他，讓辣台派講拒吃？」

宅神直播中提到，「我生平最恨欺負小老百姓的人，你這樣抵制動作就是欺負小百姓，請問他有得罪任何人嗎？這真的很恐怖耶，店家只不過是被抹黑，然後出來講說希望大家還公道，這樣也不行，這樣就會被抵制，被惡毒側翼說抵制，不覺得很荒謬嗎？」

另外，宅神也在臉書寫下，「只因為店家讓政府的發言人下台了，惡毒的側翼就說要抵制他，因為店家被抹黑賺了很多錢，應該要知恩圖報才對。鄉親啊，你見過比這個更下流的邏輯嗎？你被抹黑，從頭到尾對方道歉找錯人，你根本沒有原諒對方，也沒見過對方，只因為惡毒的側翼覺得你總之就是要低頭，怎麼可以反抗執政黨，所以你不低頭就要抵制你，為那個下台的發言人出氣，讓你的店沒有生意」、「有這樣的側翼，跟強盜有什麼兩樣？」

(中時新聞網)