行政院發言人丁怡銘日前誣指臺北市牛肉麵節冠軍用萊牛，風波延燒多日後，蘇貞昌15日准予丁怡銘請辭。對此，資深媒體人周玉蔻16日在臉書發文聲援稱「丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事，批皇家牛肉麵不厚道。對於周玉蔻說法，有粉專初步分析出3原因。

丁怡銘昨表示，牛肉麵風波，是「在野黨刻意政治操作」，而他為避免對行政團隊的政務推動造成困擾，已向蘇院長提出請辭，並於15日晚已獲得院長勉予同意。

原以為丁請辭後風波會就此告一段落，但資深媒體人周玉蔻今天卻在臉書貼文表示，「這一波吵鬧聲中唯一的大賺白賺的受益者，一個小老闆居然還在那裡落井下石，不厚道！丁怡銘又不是做了什麼十惡不赦的大壞事」，她強調，她拒吃「皇家」牛肉麵。

對於周玉蔻說法，臉書粉專「漂亮諧音」16日在臉書分析，周可能不希望這件事趕快落幕，畢竟這2天臺灣被排拒在RCEP之門外，這件事太打民進黨政府的臉了，只好繼續在牛肉麵店事件上糾纏下去，當年執政承諾變成泡沫，只好趕緊轉移焦點，若不賴店家用萊牛，政院從今往後將無立場說別人。

蔡英文總統過去在2016年5月20日的「執政目標」貼文表示，「新政府將打造一個以創新、就業、分配為核心價值，追求永續發展的新經濟模式」。強化經濟活力與自主性，加強和全球及區域的連結，積極參與多邊及雙邊經濟合作及自由貿易談判，包括TPP、RCEP等，並且，推動「新南向」政策，提升對外經濟的格局及多元性，告別以往過於依賴單一市場的現象。

國民黨則痛批民進黨，只想抓住美國，質疑過去4年來，並未見到民進黨政府於加入該協定方面有任何積極努力，連嘗試都沒有就宣告失敗。蔡英文總統第一任期內，前期尚將TPP或CPTPP列於施政優先項目，後期則幾不再提，將RCEP與CPTPP之快速進展視若無睹，反而以率爾開放萊豬等措施，希望在對美經貿合作有所進展，但始終缺乏實際建樹。

周玉寇今力挺丁怡銘，抵制皇家牛肉麵店，於是戰火繼續延燒，看來她是不希望這件事趕快落幕？畢竟台灣被排拒在RCEP之外，這事情太打民進黨政府的臉了，只好繼續在牛肉麵店事件上，糾纏下去。 #執政承諾成泡沫趕緊轉移焦點 #若不賴店家用萊牛政院自此將無立場說別人 由漂亮諧音發佈於 2020年11月16日 星期一

(中時新聞網)