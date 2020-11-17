上一秒還好端端地剝蝦，下一秒竟倒地不起，一名住嘉義的63歲李姓男子，日前帶著女性友人及小孩，至彰化塭仔漁港旁的海產店，只是菜都還未上齊全，他還在剝蝦，突就倒地不起，鄰近海巡隊趕赴替他做CPR，卻回天乏術，店家一看也直呼「真的要去收驚了！」

事件發生於15日中午12時50分許，第三岸巡隊塭仔安檢所接獲附近海產店通報，對方指出「有民眾於店內用餐卻突昏倒」，所長接獲消息後趕緊通知消防隊，掛上電話後也派人趕往現場，並使用AED電擊及實施CPR搶救，送醫急救後仍回天乏術。

李姓男子當日帶著女性友人及小孩，從嘉義北上至彰化出遊，中午至塭仔漁港的海產店用餐，根據店員的說法「菜才剛上桌，連吃都還沒吃，而李男也還在剝蝦，人就突然倒地不起。」海產店的員工也坦言，看到此景真的嚇壞了，開店已20年，從未遇過這種況狀，並直呼「這麼恐怖…大家都嚇到了！我們都要去收驚啊！」

據悉同行友人表示，李男到店用餐前就曾透露「身體不適」，疑似漁港邊風較大，再加上溫差而導致心肌梗塞，確切死因仍待進一步釐清。

(中時新聞網)