有這麼衰？南投縣一位王先生去年7月赴屏東談生意，散會時朋友開他的車酒駕上路，而他醉的不省人事被放上副駕駛座，遇上警察開單，慘因連坐制度被開罰3萬7500元，王男不滿上訴後罰單金額卻變6萬元，申訴後真相令他苦不堪言。

據《TVBS》報導，南投縣一位王姓男子因朋友借他車酒駕，他坐在副駕駛座遭連坐開罰，理由則是知情卻未制止對方酒駕，王男冤枉地說，「我醉到不省人事被扛上副駕駛座，是要怎麼制止啦」。他不服裁罰向監理站提出申訴，監理站不僅未撤銷裁罰，反加重罰單金額。

據了解，當時駕駛酒測值0.4毫克，在屏東開出的罰單金額為3萬7500元。南投監理站收到申訴後卻發現當初裁罰金額有誤，道路交通管理處法條例規定酒測值0.25至0.4毫克罰3萬7500元、0.4毫克以上則罰6萬元，監理站認為申訴者的酒測值為0.4毫克，應適用後項額度，因此改罰6萬元。

王姓男子因友人酒駕而吃上6萬元罰金，吊扣牌照3個月。對於監理站的說法完全不能認同，並表示日後將要走行政訴訟辯駁。

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(中時新聞網)