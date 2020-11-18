凱倫身為車模十分會擺姿勢。（圖／翻攝自凱倫 Karen臉書）

凱倫身材火辣。（圖／翻攝自凱倫 Karen臉書）

37歲張立昂2年前演出《1989一念間》和小他6歲邵雨薇擦出火花，近日邵雨薇爆出和舊愛吳慷仁復合，兩人都大方認愛，令人好奇「2號男友」張立昂的反應，後來張立昂強調，兩人分手後仍像家人，「聽到這消息很替她開心」，似乎沒和邵雨薇復合打算。今(18日)周刊爆料，張立昂私下也是桃花朵朵開，戀上翹臀車模「凱倫」，還被直擊帶女友回家過夜。

張立昂先前和邵雨薇分手不久，女方就被爆料和吳慷仁約會，被外界推測是「無縫接軌」，邵雨薇難忍劈腿罵名，曾在專訪時落淚，上周邵雨薇、吳慷仁大方承認分手過又復合，張立昂也透過經紀人獻上祝福，表示：「跟雨薇一直是很好的朋友，聽到這個消息很替她開心，也祝福他們。」

今《鏡周刊》報導，人帥又大器的張立昂最近被爆料交新女友，對象是住在台中、身材前凸後翹又性感的車模凱倫，本月12日張立昂離開爸媽家後就到花店買了一枝白玫瑰跟盆栽，獨自回到位於對面的住所，似乎準備迎接朋友到來，晚上11點多一名女子搭車、滑著行李箱現身，不久就進入張立昂家中。

周刊報導，3天後女方搭著張立昂的車到動物園快閃，接著去坐纜車約會，兩人在車內互動熱烈，下車前還換過位置，之後又一起回到張立昂家，享受半同居的甜蜜時光。對此，張立昂透過公司回應只是「一般朋友出遊」，仍不認有新戀情。

(中時新聞網)