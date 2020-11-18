藝人澎恰恰欠債2.4億元，日前召開記者會宣告破產，更直接表示：「快撐不下去」，此外上個月更驚傳疑遭人控制追債，還驚動警方將他救出，為了儘早還清債務的他，近來也不顧得明星光環，更到直播平台和網紅賣海鮮。

根據《鏡週刊》報導，澎恰恰面對龐大債務，曾多次對外宣稱只要能賺錢，什麼工作都願意接，日前他現身網紅丟丟妹的直播平台，首次挑戰直播海鮮叫賣，不過或許是明星光環，加上綜藝大哥大的形象，讓他過程中並不是放得很開，似乎還有些許彆扭，而丟丟妹也認真分享叫賣秘訣，希望讓澎恰恰有樣學樣，早一點進入狀況。

澎恰恰首次挑戰直播賣海鮮。（影片／丟丟妹臉書）

此外丟丟妹叫賣風格偏向愛露又敢言，甚至還不吝嗇大秀32E姣好身材，吸引不少網友目光，這讓首次擔任到直播平台來賓的澎恰恰無所適從，不過網友看見澎恰恰肯卸下明星光環叫賣，也紛紛留言打氣，據悉這次澎恰恰就領了5位數紅包當酬勞。

澎恰恰日前與債主協商2000萬債務，家人因聯繫不上擔心遭綁架報案，警方更動員大批人力前往救人，後來才發現是虛驚一場，據悉這是來自佛光山的如慶法師向屏東縣警局求助，完成南北警高層串聯，才順利救出澎恰恰。

(中時新聞網)