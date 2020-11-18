空軍一架F-16A型戰機17日在夜航訓練失聯，空軍在20天內接連損失兩架戰機，兩名飛官一殉職一失蹤，對此網路觀察家「宅神」朱學恒接受《中時新聞網》訪談表示，「沒有偶然只有必然」，飛機掉了兩架並不是一件很尋常的事情，現在國際情勢緊張，大陸軍機不斷擾台，使得國軍勤務增加，飛行員要隨時待命，身心靈都有極大壓力，且飛機也可能會產生過度使用的狀況，國防部要認真檢討，不要讓我們保家衛國的軍士官處於危險之中。

【政新鮮】空軍20天2墜機究責誰？ 朱學恒點出「國軍精疲力盡」關鍵

朱學恒也點出關鍵，由於國軍兵力短缺不足，空軍飛行員和戰鬥機的比例大概是1.3、1.2：1，少於合理的情形，排出來的班表當然很緊，如此一來不但飛行員有壓力，維修的補保人員可能也有壓力，因為飛機飛到固定時數就要檢修，甚至連帶新進的學官也會有壓力，因為教官帶飛時還要排他日常的待命勤務，而且能飛的飛機也可能不是主力機種，這會是一個很大的問題。

空軍花蓮基地一架F-16A夜航失聯，圖為航空迷17日下午拍下該戰機起飛畫面。（中央社）

朱學恒坦言，現在究責誰都沒有意義，只期盼政府能在下一個階段招募裡，讓空軍招募到更多的飛行員，合格而且愛國願意來從軍，在這個時候能不能改善這個問題，才是下個階段的挑戰，最後朱學恒也語重心長的表示，「能不能讓明天、下個月、明年，飛官的家屬看到自己的爸爸或丈夫，飛出去的時候能夠安心，這個才是最重要的。」

（文字採訪／邱蘭婷，攝影剪輯／范佐意、陳宏睿）

(中時新聞網)