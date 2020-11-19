行政院前發言人丁怡銘日前因「牛肉麵風波」，已向行政院長蘇貞昌請辭獲准，國民黨立委鄭麗文接受《中時新聞網》訪問怒轟蘇貞昌「教壞囝仔大小」，冤有頭債有主，要負責任的是背後的影武者蘇貞昌，而非年輕人丁怡銘，痛批蘇貞昌不要躲起來，不要把丁怡銘推出來祭旗，用他的人頭來換自己的權位。

【政新鮮】蘇貞昌祭旗他換權位？！鄭麗文震怒大罵「教壞囝仔大小」

儘管丁怡銘已經下台，但網軍製圖風波仍未停歇，鄭麗文抨擊，若按行政院發言人室的人員編制與業務內容，應只有1人是負責網路文宣，怎麼會其他人也在執行小編任務。越講越激動，她更直接說道，「這些人一定是受到行政院長的指示，去做這種不具名的梗圖，用來打擊異己、攻擊在野黨，甚至還走火入魔攻擊無辜的老百姓，實在是太超過！」鄭麗文也忍不住直言，有多少公務員一輩子都沒有辦法到行政院上班，這些年輕人好不容易有這個機會，卻淪為打手，令人感到惋惜。

行政院長蘇貞昌。（資料照，姚志平攝）

鄭麗文指出，雖然蘇貞昌從政紀錄輝煌，除了當過地方首長，也曾經擔任行政院長，但卻莫名其妙在退休之後，違背他對神明的誓言去參選新北市長，輸得很慘竟然還變成行政院長，認為他有這樣的一個機會，應該抱著回饋社會的心，好好為老百姓做事才是，怎麼會去組這些打擊異己的小編團隊，還羞辱NCC主委，要求NCC凡事聽命於他，只要對他有意見的就背後下毒手，最後鄭麗文也感嘆「這樣子的一個行政院長，只要他還繼續待在院長位子上面的一天，就是我們國家的悲哀」。

（文字採訪／邱蘭婷、攝影剪輯／范佐意）

(中時新聞網)