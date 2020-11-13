行政院發言人丁怡銘為了平息失言風波，特地大動作買100碗牛肉麵向店家道歉，卻被發現打上行政院統編，遭質疑是拿人民納稅錢去滅火。行政院長蘇貞昌接受訪問表示：「年輕人也像任何人一樣也會犯錯，知過能改善莫大焉。」這句話讓立委鄭麗文相當憤怒，砲轟「這種人渣行政院還保護，他為什麼保護他?」

【政新鮮】蘇貞昌力挺丁怡銘「知錯能改」 鄭麗文怒轟：人渣還護短！

鄭麗文接受《中時新聞網》專訪時情緒非常激動，痛批行政院接連出狀況，根本就是上梁不正下梁歪，「他們根本就是一起的，蘇貞昌要下台負責。上面的人帶頭沒有是非只會護短，難怪大家爭先恐後要當東廠。」

鄭麗文接受《中時新聞網》專訪時情緒非常激動，痛批行政院接連出狀況。(攝影/范佐意)

鄭麗文表示：「當東廠才會受到上面的青睞重用，而且不管你犯下任何滔天大罪，他都一定會保護你到底，東廠就是直升機，就是升官最快的途徑。」話說得很重，因為她認為這樣的行為，已經破壞了中華民國的官箴，做了最壞的示範。

行政院發言人丁怡銘。（圖／本報系資料照）

針對蘇貞昌說丁怡銘還年輕會犯錯，鄭麗文也非常不以為然，「如果說他是因為年輕很嫩的話，請他到別的地方去歷練，發言人是代表政府對外發言的，何其重大嚴肅的位子豈可開玩笑，拿來隨便練兵。」她說道，丁怡銘的行為是散布假消息，已經明顯違法，呼籲相關單位應該要正式立案，馬上查辦。

(攝影、剪輯/范佐意)

(中時新聞網)