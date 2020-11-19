基隆沙灣地區歷史場景服務核心改善工程開工，將舊公車處改建成為大沙灣歷史園區的服務核心，打造開放空間。（吳康瑋攝）

基隆沙灣地區歷史場景服務核心改善工程開工，將舊公車處改建成為大沙灣歷史園區的服務核心，打造開放空間。（吳康瑋攝）

基隆沙灣地區歷史場景服務核心改善工程開工，將舊公車處改建成為大沙灣歷史園區的服務核心，打造開放空間。（吳康瑋攝）

基隆市文化局推動沙灣地區歷史場景服務改善工程，並在19日舉行開工典禮，市長林右昌指出，這項工程是大沙灣歷史文化園區的最後一塊拼圖，預計在明年城市博覽會之前完工，未來將成為大沙灣歷史園區的服務核心，打造開放空間，讓參訪民眾及觀光客透過虛擬實境，瞭解從1626年至今，近400年期間大沙灣的演變過程。

林右昌表示，配合大沙灣歷史園區的建設，公車站也將進行調整，讓民眾步行廊帶更加順暢，這都要感謝榮民服務處的協助，另外當地里長以及市議會的督促也功不可沒，期許園區成為串連沙灣地區周圍古蹟群與文化資產園區的樞紐。

文化局長陳靜萍指出，文化局自2017年開始推動的「大基隆歷史場景再現整合計畫」，在東岸沙灣地區的規劃上，考量被道路、建物及軍港所切割而斷裂的歷史斷代，需透過軍港外海線重現沙灣風貌，串聯周邊之歷史景點才能被一步步打開，舊公車處整建開工不僅意義重大，未來也將兼具「沙灣歷史文化園區」的數位導覽與民眾服務功能。

陳靜萍說，建物為1921年成立的「基隆乘合自動車株式會社」辦公室舊址，緊鄰清法戰爭紀念園區及大沙灣石圍遺構考古現場，極具歷史文化紀念價值，未來規劃為數位展示場館，數位科技將進駐在1到3樓，透過數位科技AR、VR及多道環繞音效等設施，讓民眾可以穿越古今沈浸體驗，更將已消逝的歷史地景及人文資產，重新展現在市民的眼前，提供基隆人了解在地歷史及人文脈絡。

(中時 )