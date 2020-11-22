李安導演親臨《無聲》金馬獎慶功宴。（陳俊吉攝）

李安導演親臨《無聲》金馬獎慶功宴給予劇組許多鼓勵。（陳俊吉攝）

瞿友寧導演以監製身份出席《無聲》金馬慶功宴。（陳俊吉攝）

年僅20歲陳姸霏，昨以《無聲》拿下第57屆金馬獎最佳新演員獎，打敗以《刻在你心底的名字》爆紅的人氣男星陳昊森，金馬慶功宴上，她說覺得自己很幸運，謝謝柯貞年導演敢用她這麼新的新人，並透露在惜別酒會上，陳昊森給了她大大的、超溫暖擁抱，「昊森說他覺得不管誰得獎，入圍的這五個就已經是最好的最佳新人！」而在惜別酒會及慶功宴上近距離與金馬獎執委會主席李安導演近距離接觸，更是讓陳姸霏受了很大的鼓勵！

瞿友寧導演同時身兼《無聲》及《刻在》監製，一現身慶功宴就笑虧陳姸霏「恭喜妳打敗陳昊森」。陳姸霏說，她之前不知道自己呼聲高不高，但一直都覺得是陳昊森呼聲最高，因為他的粉絲真的太多了，隨著離金馬揭曉的日子愈來愈接近，才開始對這件事有點期待又緊張，本想去看同樣入圍新演員獎的劉俊謙主演的《幻愛》，但至今還沒去看，「想等這一切過後、塵埃落定了，再好好享受！」

柯貞年說，陳姸霏飾演的「姚貝貝」角色很困難，很感謝評審看到陳姸霏的努力，尤其新演員獎是「死亡之組」，能得獎超爽！「姸霏很有天分、很棒，在角色上有共感，和她很貼合，真的比我得獎還開心！謝謝金馬給她很好的機會，讓更多人看到她！」

在柯貞年眼中，陳姸霏有著甜美外表，個性有時像男生有時像女生，演員就是需要有這些特質；陳姸霏說，自己是比較需要安全感與信任感的人，很感謝導演在前置時期就給了她滿多信任感，為了想要更了解她，還像剝洋蔥一樣一層一層把她剝開，「我一開始不想要接演，就是怕自己出不了戲，後來覺得白擔心了，拍片現場大家給我滿滿的安全感信任感，包括導演、劇組、經紀人，我被大家保護非常好，很慶幸當時沒有因為那些顧慮、疑慮而放棄這麼好的作品」。

被問是否擔心有金馬魔咒？導演柯貞年笑說：「我看范少勳發展得滿好的，應該還好！」陳姸霏則說自己不太了解魔咒概念，但撇掉有沒有魔咒，她覺得有戲拍就是幸福的，能得獎則是要很大的運氣。

監製瞿友寧惋惜柯貞年無緣拿下新導演獎，但柯貞年釋懷地表示，會繼續往「導演獎」的路上邁進，坐在頒獎典禮場內，她已經覺得「天啊！能來參加金馬獎真的好幸福！能這樣感受大家一起在大家庭裡，一起等待開獎、一起開心、一起失落，讓人好想趕快開拍下一部電影！」她說自己對於社會議題還是滿關注，《無聲》票房已經突破4500萬，比她預期的票房好很多，代表台灣觀眾其實在意社會議題，她希望除了自己之外還有更多這樣類型的片子出現，她的下一部電影也想繼續做這類議題，並希望能更大膽、更勇敢一點，明年要拍的推理懸疑劇還在寫劇本，她想讓《無聲》的演員來演適合的角色，「我很喜歡把之前合作的演員放到下一部作品中」。

陳姸霏說，聽到導演講到下一部懸疑推理戲覺得好好玩、很酷，也覺得自己外型嬌小 可以嘗試到這類作品很興奮。柯貞年還笑說，也想找眼睫毛很長、長得很漂亮的劉子銓來演男扮女裝角色，想打破他的舒適圈，並說以前覺得拍素人演員、新演員太辛苦，但拍《無聲》讓她很感動，而且自己心態也變年輕。

柯貞年表示，一直覺得女性角色在台灣沒有男性角色發揮來得多，希望以後有更多讓女演員發揮的角色 ，「台灣女演員很棒，只是缺少舞台！也許可以有可以有女生版的《同學 麥娜絲》」。

全程參與金馬盛會與慶功宴的劉子銓也說，坐在會場時也覺得「沒想到真的成真、我真的在這邊」，頒獎典禮過中，他和導演、陳姸霏三個人一直緊靠坐在一起，很緊張地握著彼此的手集氣，郭哥（郭禮杞）以《無聲》獲得最佳音效獎時，他們一直開心尖叫。柯貞年和陳姸霏還自曝在部分獎項揭曉時太激動，忍不住碎念「怎麼會」、「為什麼」，一時忘記他們旁邊坐著的就是評審團，還被後方的同片工作人員虧說「冷靜一點」。

身為動漫迷的陳姸霏，被問有沒看最近動漫夯片《鬼滅之刃》，她不好意思地說，她各看了參與演出的《無聲》以及《孤味》兩次後，想說也可以去看一次《鬼滅》，心裡比較過意得去，「結果只有我一個人哭得淅瀝嘩啦，我會哭大概也是因為我很愛動漫吧」，被問是否想演真人版？她直喊：「不想讓大家幻滅！會歪掉吧！」。

(中時 )