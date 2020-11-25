樂團「七月半」由HowHow(貝斯手兼團長)、蔡阿嘎(主唱)、蔡哥(吉他手)、馬叔叔(吉他手)、阿傑(鼓手)等五位YouTuber組成，近來推出新歌〈林森北路〉MV，甫獲金曲獎最佳音樂錄影帶獎的MV導演殷振豪，特地為這七月半這首新歌量身打造電影質感腳本，邀來《親愛的房客》導演鄭有傑，與睽違多年未出演MV的田中千繪合作。

七月半團員們笑說這次七月半的MV質感大提升，感覺從話劇社進化成了金馬獎電影，歌曲的感受也會有非常大的衝擊，許久沒有替歌手跨刀演出 MV的田中千繪，一直是七月半成員心中的電影女神，因為田中千繪先前看過鼓手阿傑的影片，而對七月半印象深刻，收到邀請並看過腳本後，對於日本人在台灣努力打拼的寫實動人故事相當期待。

田中千繪擔心對角色職業的不熟悉，在開拍前特地請導演帶著她到林森北路的酒吧實習與觀察，敬業的態度與精神讓劇組與七月半佩服不已，演員們大展演技，氣氛感人，七月半驚呼：「我們MV可以報金馬獎嗎？」蔡阿嘎也分享：「我們看ACOPY的時候，老婆二伯已經哭掉一整包衛生紙，洋蔥量多到我們這樣的異鄉遊子受不了啦！」

(中時 )