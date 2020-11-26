前韓市府副發言人白喬茵臉書爆料，市府因為臨時要辦活動，取消出借場地給幼兒園，害家長們非常失望。（翻攝自白喬茵臉書）

前高雄市政府副發言人白喬茵25日深夜在臉書發文，透露女兒就讀的幼兒園本來要到壽山動物園慶祝耶誕節，不料市府臨時通知當天另有活動而取消外借場地，讓她失望大喊「邁邁不要和小孩搶場地嘛」，發文竟意外引來「罷韓大將」尹立按讚；不過，壽山動物園強調是溝通有誤，並非不借場地，只是建議幼兒園改至園內其他地點。

前電視新聞主播、韓市府副發言人白喬茵卸任後回歸家庭，照顧2個女兒，25日深夜她在臉書發文，附上大女兒就讀左營一家幼兒園的通知，表示原本12月19日要在壽山動物園舉辦的耶誕節活動，因臨時接到市政府安插活動，園方考量空間上的運用，最後決定更改地點。

白喬茵寫到「媽媽超期待的耶，一直和小孩說要去動物園過聖誕節，結狗（結果）...，動物園被臨時插隊惹ＱＱ」，並表示「邁邁不要和小孩搶場地嘛」，這則貼文吸引白喬茵臉書好友按讚，有趣的是，連罷韓領導人之一尹立也來按讚；不過，白喬茵26日上午已將貼文刪除，原因不明。

壽山動物園主任莊絢智證實，這家幼兒園確實曾經打過電話來表明要借12月24、25日場地，同仁告知當周活動可能比較多，幼兒園便說要提前1周、12月19日借外環道路辦闖關活動，當時同仁告知應該可以，請幼兒園依程序發公文提出申請。

動物園23日接獲幼兒園申請公文，然而就在同一天，市府決定12月19日將在動物園辦大型活動，考量外環道路可能塞車，因此趕緊通知幼兒園，建議改借園內的兒童牧場，但至今尚未接獲幼兒園回覆訊息。

莊絢智坦言溝通過程有誤，但強調動物園辦活動當然希望愈多人參加愈好，所以絕對不是不外借場地給幼兒園，只是擔心影響交通，建議對方改到更安全的地方，「還是很歡迎小朋友和家長一起到動物園過耶誕節！」

(中時 )