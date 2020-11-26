一位男子日前駕駛在國道上，但卻未繫安全帶，立馬被「國家級追焦」測速照相拍下，吃了3000元的罰單。但罰單上的照片卻意外引起討論。(圖取自爆廢1公社)

行車繫上安全帶是基本的交通安全常識，但若違規就要等著收國家級的罰單了。對此，一位男子駕駛在國道上，卻未繫安全帶，立馬被「國家級追焦」，吃了3000元的罰單。但罰單上的照片卻意外引起討論，讓大批網友暴動，「遠看好像彭于晏！」

原PO在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張罰單照，並接著表示，「追焦照是這樣？為什麼政府拍出來的比較好看，為什麼？」更說政府的追焦照怎麼和自己拍出來的差這麼多。原來該駕駛在行駛國道上，並未繫上安全帶於是被開了張罰單。只見照片上的男子側臉帥氣，銳利眼神，且姿勢相當瀟灑。

此外，原PO也不忘呼籲大眾，「開車請繫安全帶安全第一，看好荷包最重要。」而照片發出後令網友熱議，其中最多人認為原PO神似國民老公彭于晏，「怎麼有點像彭于晏」、「好像發胖版的彭于晏」、「第一眼真的很像彭于晏」、「真的拍超帥，這張應該不少錢」、「這角度真的很帥欸，熟男大叔。」不過也有網友認為，這角度撞臉其他男星，「有點像李㼈 」、「很像老牌演員雷洪。 」

不過，依照交通規定，駕駛人行駛在國道上未繫安全帶，將裁罰新台幣將罰3000-6000元罰鍰，因此這張照片也被網友笑虧，「一分錢一分貨，一張照片那麽貴」、「國家級的追焦照，當然有一定的水準」、「國家級攝影師果然厲害」、「一張照片3000元，當然要拍好看一點」、「帥的代價就是3000元飛了」。

(中時新聞網)