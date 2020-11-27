動力火車日前推出最新翻玩系單曲〈跳上車子離開傷心的台北〉，唱片公司還特別為兩人打造一輛行駛於忠孝幹線上的212號「動力公車」，據悉花費40萬元，代替他們每天在忠孝東路上走九遍。昨（25日）動力火車便搶先搭上自己專屬的公車，先是為「列車長」資格激烈爭奪一番、再揪數名幸運歌迷一起公車上開趴寵粉，讓許久未以公車代步的他們玩心大開，直呼「這個經驗太難得」。

一見到印有自己大大圖像的公車，動力火車就興奮喊著要拍照，展現童心未泯的一面說道：「以前都是看別的明星廣告被放在公車上，今天我們終於也有機會了！」公車正式出發起跑前，唱片公司先為兩人在車上舉行一場列車長資格賽，以動力火車為主軸量身設計了機智問答、高爾夫球賽和接歌比賽等層層關卡。其中高爾夫球賽的環節，竟讓原先嬉笑的尤秋興及顏志琳頓時收起笑容，認真討論起怎麼推桿才能讓小白球順利進洞，比賽結束後甚至玩上癮，不願放下球桿，顏志琳說：「我們真的很喜歡打高爾夫球，沒工作的時候也常常一起去打球，但在公車上還真的是第一次，原來還不簡單呀！」

尤秋興分享起過去搭公車時的趣事：「學生時代有碰過幾個非常兇的司機，如果乘客不小心誤按下車鈴，就會轉頭大聲斥喝。」直言當時搭公車要按下車鈴前都會有些緊張。顏志琳則笑虧自己沒辦法當列車長但可以擔任「車掌先生」負責收票，這次活動還讓他憶起學生時期曾和欣賞的女同學一起搭公車上下課，度過青澀的浪漫時光，也遇過太累睡著而坐過站的窘境。

(中時 )