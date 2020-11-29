一名女網友在全聯買了一盒生雞蛋回家，不料煮熟後剝開蛋殼發現，每一顆蛋的蛋白上都有一個不明黃點，不知道發生甚麼問題，因此上網發文詢問，有網友驚呼：「受驚卵」，不過內行網友一看便知，問題出在電鍋。

網友好奇發文詢問水煮蛋出現小黃點是正常的嗎？(圖/截自臉書《我愛全聯-好物老實說》)

這名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》發文指出，買了一盒蛋，煮熟後不知為何，剝開蛋殼每顆蛋上都有個小點，忍不住想問這是正常的嗎？女網友拍照PO網後，引起不少網友討論。

有網友回應「如果是電鍋蒸接觸面的確會這樣」、「這是電鍋煮直接放在內鍋沒有架高吧」，推測原PO可能是用電鍋煮蛋，蛋殼直接接觸鍋底，導致蛋白微微燒焦，網友建議「電鍋用3張紙巾就不會有點點了」、「放碗公蒸就不會了」。

原來雞蛋若沒有架高，直接放進電鍋加熱蒸煮，蛋殼與電鍋直接接觸點溫度最高，以致於容易燒焦，因此才造成蛋白上呈現焦黃的小點，不必過度擔心。

對於原PO擔心會不會是雞蛋品質不好？網友則回應「正常的啦！放心吃」；有人開玩笑說「這些雞差點孵化了」、「受驚卵」、「針灸過的啦」，還有人回應「拜拜插香造成的」、「這是雞的眼睛」、「7龍珠的印記」。

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(中時新聞網)