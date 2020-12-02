孟飛為愛妻羅月伶慶生。（林淑娟攝）

孟飛秀出左手腕的疤痕。（林淑娟攝）

孟飛與小兒子、好友張茵茵一起與祝老婆生日快樂。（林淑娟攝

孟飛老婆生日收到友人贈送的手工打造、造價不斐的金黃色虎頭。（林淑娟攝）

80年代以《神鵰俠侶》中「楊過」紅極一時的武俠小生孟飛，2日與親友在圓山大飯店席開20桌，為第三任老婆羅月伶歡慶50歲生日，並與其他12月壽星好友一起慶生，劉尚謙、衛子雲等數十年好友出席祝賀。孟飛去年10月與老婆騎車出車禍，老婆左腳粉碎性骨折至今未痊癒，他肋骨斷兩根兩個月就完全復原，今年5月還利用他70歲壽宴求「過運」，沒想到6月底他練功時又摔斷左手腕，他苦笑說：「發生太多不好的事了，所以趁著老婆生日、沾她的光，再一起過一次運，希望除舊佈新，大家一起送走不好的、轉好運！」

孟飛說，可能5月的壽宴「過運」能量還不夠，他6月底練功打拳時又摔斷左手腕，「骨頭斷掉、整支岔開，手都歪掉了！現在還有鋼板在裡面！」由於老婆的左腿裡也還裝著鋼板，他苦笑接受記者封他們是「鋼板夫妻」，「我們是銅牆鐵壁夫妻，感情拆不散！」並曬恩愛地說，老婆20出頭就認識他，至今已28年，「她整個青春年華都給我了，還為我生了兩個可愛帥氣的兒子！不知不覺她也邁入50歲了！」問他送什麼生日禮物，他笑著對老婆說：「我把整個人都送給妳了！妳還要什麼？連性命都給妳了，愛妳、愛兩個孩子！」

不過他說，雖然過去一年健康運不佳，但事業運很不錯，除了黃金蜆、鴕鳥精等健康食品代言不少，約10年不曾在台灣拍戲的他，還接演偶像劇《頭等艙的情人》，與前妻生的兒子孟翔也有演出，「我過去都是演正氣凜然的大俠，這是第一次演反派，而且還是跟兒子站在對立面，跟兒子對戲時真是五味雜陳啊！」

(中時 )