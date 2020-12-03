中台灣民眾有福啦！2021新年最大驚喜，金曲歌王蕭敬騰確定敲下元旦首演第一個檔期，將獻給由中天、中視獨家轉播的「台中麗寶跨年雙演唱會」。向來行程檔期滿滿的蕭敬騰，近期不但跨足至餐飲業與粉絲們分享好口味，喜愛新鮮事物的他，跨足新媒體嘗試當新手Youtuber推出節目《蕭房車》，即便生活節奏再忙碌，老蕭仍不忘排定在2021的第一天，到中台灣與粉絲朋友們一起揮別2020，迎接充滿嶄新希望的2021！而這也是蕭敬騰首次在新年演唱會壓軸演出，這次也帶領同門廖柏雅、艾薇唱響台中！他難掩興奮期待地表示：「這場演出將會以我的經典歌曲演唱為主，邀請現場朋友一起合唱，新年第一天歡迎現場點歌！希望藉由大合唱來給大家力量，一起迎接2021！」

人氣王老蕭為了能夠順利赴約見到中台灣民眾，這次也挑戰24小時之內旋風「趕場」來回台中！他貼心補充道：「請粉絲們不要擔心趕不上，一切都在努力規劃中，相信都能安排妥當。」而粉絲朋友們最期待的，就是金曲歌王當天將準備什麼「福利大放送」？蕭敬騰則是故作玄虛笑回：「福利說出來，不就不驚喜了嘛！」但他也接著承諾道：「一定會開放給現場粉絲點歌！而且一定會唱好唱滿！」蕭敬騰更熱情號召全台灣的民眾，絕對值得闔家出遊到台中麗寶樂園參加跨年活動，沉浸在演唱會歡樂氛圍下，開啟幸福美好的新年。

特別值得一提的是，這次2021元旦登台，蕭敬騰將會帶著師弟「小提琴猛男學霸」廖柏雅一起驚喜現身，有著甜美外表的艾薇，曾經以驚為天人的「嘶吼式三段高音」，完全征服《聲林之王2》並奪下冠軍寶座，當時讓身為導師的蕭敬騰，以「我太愛妳了」！來回應她的精采演出表現，而艾薇的新歌《失重前幸福》，2021首唱也將會在麗寶新年演唱會上首次現聲曝光！至於有「小提琴猛男學霸」之稱的音樂才子廖柏雅，也宣告他將把最精湛的小提琴演出獻給中台灣的大家，一場全視覺與聽覺的高規格饗宴，相當令人期待！

精彩絕倫的「台中麗寶雙跨年演唱會」不僅有金曲歌王蕭敬騰熱情獻唱，更集結實力派唱將廖柏雅、艾薇、鄭可強、Gail、劉學甫、許維芳，與坐擁百萬點閱率的五堅情一同共襄盛舉！精彩內容不容錯過，敬請鎖定2020年12月31日晚間9點至凌晨1點，與2021年1月1日晚間8點至晚間11點，中天綜合台、中天娛樂台、中視、中視數位新聞台、中視MOD、以及MOMO TV，全程Live現場轉播，中天電視YouTube頻道、中天快點TV粉絲團、中時新聞網APP等新媒體平台也將同步直播。

(中時新聞網)