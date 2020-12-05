袁詠琳（Cindy）與丁噹因參與實境節目《乘風破浪的姐姐》成為好閨蜜，兩人現在甚至住在上下樓，日前自組限定女團「噹辛一點」，以唱跳形式高唱新曲〈我要我〉，讓人眼睛一亮。她們也一起在POP Radio《幕前幕後偷偷看》與主持人toto暢談感情觀。問到如果2人都喜歡上同一個對象會怎麼辦？袁詠琳大器回應：「我會讓給丁噹，因為她比較需要！」這回答讓兩人現場笑翻。

談到與丁噹惺惺相惜，袁詠琳對於丁噹的貼心感到很溫暖，她說曾有一次出差回到家，發現桌上居然有還在滾的雞湯、切好水果和甜湯，丁噹算好時間準備，讓回來累到不行的袁詠琳和經紀人差點飆淚。能感受到丁噹私下這份暖，袁詠琳直呼「我很幸運能得到她的愛」，但也不免替好友著急「噹姐應該可以找到一個好男人珍惜她」，下秒卻又大揭丁噹擇偶條件高標準「很挑」，笑稱未來要一起參加相親節目，更放話替丁噹先過濾對象。

在toto追問下，丁噹才鬆口感情態度「遇到很喜歡也適合的，一定會爭取」。她說自己寧缺勿濫，不會因結婚而結婚，父母也對此抱持尊重，但有沒有感覺到了就閃婚的可能？丁噹果決答「不會啦」；袁詠琳稱以前的自己怕失去，所以控制慾很強，現在越活越灑脫，「現在長大了，愛情之於我來說，只是點綴不是全部」。但她們都不約而同贊成幸福不一定要有另一半，袁詠琳認為「學會獨處，學會享受生活，也是一種幸福」；丁噹則表示只有先愛自己才能愛別人。

(中時 )