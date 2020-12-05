送8間店面為女兒徵婚 富爸爸見準女婿「只問嫁妝」嘆：隨緣

時下如果有富爸爸祭出「銀彈攻勢」為兒女徵婚，恐大排長龍搶報名，大陸山東就有一位富人，為了想替30歲女兒找到另一半，於是張貼公布為女兒徵婚，且願意把名下8間棺材店當做嫁妝，果真吸不少「未來女婿」報名，可是這些人只問嫁妝內容，沒人真正關心女兒，讓這名富爸爸無奈感嘆：「一切隨緣了！」。

大陸《齊魯晚報》報導，山東荷澤市曹縣一名男子，日前在自己的棺材店舖外，張貼「徵婚啟事」公告，內容表示，替30歲女兒找另一半，並開出徵求女婿條件：「跨境貿易、電子商務專業優先，英語、日語流利者更佳，並希望對方能接受在曹縣生活」，最引人注意的是，文末最後提到「只要娶到他女兒，就會將名下市價700萬元人民幣（約3021萬元新台幣）的8間棺材店，當作女兒嫁妝，全部交給女兒和女婿經營」。

消息傳出，果然吸引不少人打電話報名，但大部分上門詢問的人，只問嫁妝的問題，沒人是真的關心女兒，讓富爸爸感到相當失望。這名父親向媒體透露，女兒本來有男友，但男方家人知道他家是開棺材店，覺得很晦氣，這段感情後來就無疾而終，本來想用8間棺材店面當嫁妝，徵求女婿，沒想到成效還是不佳，最後決定不強求，一切隨緣了。

無獨有偶，台灣日前也有一名網友在PTT「Alltogether」版PO文徵婚，她表示，自己23歲，身高158公分，是個貓奴與輕度宅女，即將從大學畢業生，家裡從事半導體產業，爸媽已經準備好一間中正或信義區100多坪的房子，給她與未來丈夫住，完全不用煩惱房貸與車貸問題，希望自己3年內可以結婚，婚後房屋管理費一人負擔一半，每月2萬元。應徵男子的條件身高175公分以上，正常身材與眼睛偏小，最好在30歲以下，月收10萬以上。

但有眼尖網友抓包表示，該帳號數月前自稱是男性，在五股買房，懷疑是男網友PO釣魚文或詐騙文，對此原PO反駁，自己句句屬實，只是與男性友人共用帳號。真實性仍待查證。

(中時新聞網)