被譽為「新生代國民黨女神」的徐巧芯，對於各項議題都相當關注，除了上政論節目外，更經常透過臉書針砭時事，和網友們互動，吸引大批粉絲追隨。而她12日突在臉書曬出一張自拍照，吸引大批粉絲關注，原來她換了新髮型，令大家都相當驚艷。

其實徐巧芯早先曾為黨內不少天王、天后工作，是黨內大神們的發言人，她這次在臉書上傳一張自拍照，並寫下「把頭髮剪短了，看起來是不是比較年輕呢？」然而，徐巧芯剪掉長髮，配合著眨眼、招牌微笑，更露出迷人的表情，給人一種清新氣質的感覺，瞬間增添一股年輕氣息。

徐巧芯美照曝光，目前已獲得近4千人按讚，許多網友見狀後，紛紛留言表示，「哇！年輕20歲」、「跟內湖區的髮型比，有誠意多了」、「何只年輕，跟本就不是妳了好嗎？完全變了一個人耶」、「愛心刷一排」、「不一樣的巧芯」，更有網友高喊「受不了了，受不了了...你滿18歲了沒有？選立委不用看年齡的嗎？」

然而，針對近日中天新聞台從52頻道上消失後，徐巧芯也PO出自己一張6年前、25歲時第一次上《中天新聞台》政論節目的照片，不少網友就說，「真會挑照片，這照片有國中生的既視感」。

台北市議員徐巧芯，6年前上《中天新聞台》政論節目「台灣顧問團」的照片。（圖／取自徐巧芯臉書）

(中時新聞網)