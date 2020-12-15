店家開心與陳時中合照。（張亦惠攝）

中式傳統喜餅完整包裝範例。（張亦惠攝）

萊豬進口議題延燒，明年元月開始衛福部將強制標示「豬肉原料原產地」，確保產地資訊公開透明，衛福部也選擇嘉縣作為示範地點，15日舉辦嘉安心-肉品原產地標示試辦記者會，衛福部長陳時中前往視察時指出，標示的另一層意義是業者對自己的產品有信心，包括豬油、豬肉、肉鬆都需清楚標示。

記者會以中式傳統喜餅做標示示範，提供民眾如何清楚辨識豬肉(含豬油）原產地標示。陳時中指出，食品業者願意標示清楚就代表對自己的食材有信心，人民更安心，從標示到生產履歷，未來食安會更好，另，未來市場上的萊豬都是安全容許量下，消費者若有喜好能依標示自行做選擇，台灣人吃台灣豬是天經地義的事。

縣長翁章梁說，無論包裝食品、散裝食品都做清楚的標示，業者應落實自主管理，務必誠實標示販售食品相關資訊，地方政府會加強稽查，好好把關。

衛生局指出，未依規定標示豬肉及豬可食部位原料之原產地者，依違反食安法第22條、25條規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰；若原產地標示不實者，可依違反食安法第28條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下罰鍰。

(中時 )