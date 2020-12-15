國民黨立委李貴敏今天施政總質詢時質疑，政府財經政策是否因川普卸任、拜登上台而有任何變動？不過行政院長蘇貞昌仍說，相信美國政策有其延續性，因此目前沒有改變。（資料照，張亦惠攝）

美國總統大選今天大勢底定，民主黨候選人拜登拿到各州選舉人團306票確定當選。國民黨立委李貴敏今天施政總質詢時質疑，政府財經政策是否因川普卸任、拜登上台而有任何變動？不過行政院長蘇貞昌仍說，相信美國政策有其延續性，因此目前沒有改變。

李貴敏質詢時則強調，以台灣目前情形，沒有人會反對跟美國合作，但一如拜登今天所說，「是時候翻開新頁、團結、治癒傷口」；代表著美國即將步入新頁。尤其政府原來期待川普當選，現在改成拜登當家，以拜登對國際情勢的掌握，對中國大陸的態度，雙方政策走向完全不一樣，中美關係應該會由川普時代的對抗，改為既競爭又合作的競合關係。台灣夾在兩強之間，財經政策是不是該有些變動？如果不變，對臺灣有什麼好處？

蘇貞昌則強調，拜登已通過選舉人票當選，我方對此表達祝福也恭喜他。他強調，美國是有長久民主制度的國家，雖然政黨輪替，但相關政策會延續下去，前陣子台美雙方才簽了MOU，效期5年，還可以延一期。所以未來會繼續往這個方向加強雙方關係，也加強經貿合作；至於財經政策依然不變。

蘇貞昌也說，按照他聽到的資訊，研判未來美國政府的政策，或許有些部分加強或減弱，但是整體方向還是一樣。包括MOU也是跨任期性的。

但是李貴敏也說，很擔心蘇貞昌的用人，加上幕僚總是給他錯誤信息，讓人很擔憂政府政策是否正確。她也質疑，這段時間包括新聞自由、言論自由，新聞多元性，集會自由，科技監控侵犯隱私的問題，一件一件都在破壞毀損憲法對人權的保障，剛好都發生在蘇貞昌行政院長任期當中，更讓民眾質疑，為什麼一個懂法律、學法律，也知道憲法保障人權的行政院長，會容許任期之內發生這麼多違憲的行為。

她也指出，以拜登對外交事務的熟捻，國際多元主義的態度，不但不會是新手上路，更會很快進入狀況，為整個國際情勢帶來全新局面，更會強化或重建美國在多邊場域內聯盟關係，拜登承諾當選後立即重返巴黎協定就是最好的例子。至於台灣，過去大打仇中、反中牌，但已不只一位拜登幕僚出面強調，希望兩岸重啟對話，因此蔡政府如何因應、調整頗值得觀察。

(中時 )