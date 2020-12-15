味全龍隊「選秀狀元」王維中今（15）日參加台灣世界展望會活動，結束後被問到對於旅投手陳冠宇準備返台參加中職選秀的看法，他表示，在國外語言是最大的障礙，其他還有生活習慣、文化差異等，如果都能在國外職棒存活那麼久，返國發展絕對沒有問題，很容易就能適應。

日媒上周率先報導，陳冠宇因家庭因素決定離開羅德海洋隊，返台加盟中職，也被視為明年選秀狀元大熱門。王維中說，日本職棒本來就很嚴謹，球員都很自律，陳冠宇回台灣一定沒有適應不良的問題。

王維中還談到被日職阪神虎隊釋出的左投呂彥青，並建議他早點決定是否放棄日職返台投入中職，不要浪費時間。王維中認為在國外打職棒固然有一種成就感，但現實環境還是要考慮，當然最後還是要看呂彥青本人的抉擇。

王維中還說了一段趣事，就是兩人不久前在台中的台灣體大碰面，聊著聊著王維中認真提出建議，呂彥青卻說：「你突然這麼正經，讓我很不習慣。」王維中聽了也覺得好笑，頓時懷疑自己平常是不是不太正經了？

(中時 )