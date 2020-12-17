年關將近，上班族已經開始在肖想年終獎金，不過許多人都不知道，每年的這筆收入到底應該要怎麼花最划算？專家表示，千萬記住第一順位先理債！而且利率最高的先還，否則「財務黑洞」可能越補越大。

年底最令人期待的就是年終獎金、紅包入袋，專業理財網《Smart智富》表示，這種較大筆的額外收入更應該要事先規畫，可依循下列2大基本原則：

1.理財之前先理債

很多人一有錢就立刻想要投資，但專家提醒，千萬別忘了「理財之前先理債」。例如借錢來投資自己的就學貸款雖屬於好債，但仍要付出利息，不過若就學貸款的利率高於定存利率，就算再怎麼努力存錢，得到的投資報酬率都會被負債的計息利率吃光，所以應先把就學貸款還完，才不至於做白工。

專家建議，先搞清楚自己的投資報酬率跟負債利率，若「投資報酬率＜負債利率」就先還債；若「投資報酬率﹥負債利率」，就可以考慮按時繳款、不必多還，用每月結餘來賺取更高的報酬。

2.先還利率最高的債

如果負債不只1筆，先還借款利率最高的那筆，借款利息通常都是未償還的本金金額乘以借款利率，因此不管本金多少，就是按照一定比率計算，但別忽略了複利，就算借款金額小，但如果利率高，一直不還只會讓負債愈滾愈大。

專家建議，領到額外收入時，別急著投資，記得「天下沒有白吃的午餐」，應該先把「還債」這個選項規畫進去，並觀察自己的投資報酬率跟負債利率，如果要優先還債，可以將計息利率高的負債放在第一順位，盡快還清。

年終尾牙財神降臨！「3星座」荷包財運滿滿滿

(中時新聞網)