老鴨特徵為「前嘴緣有兩個明顯黑點，背上正中間有個小黑圓點」，若尋獲老鴨可撥打園區服務專線(02)2765-1388 #125。

松山文創園區臉書粉專於16日貼出公告，表示園區內老鴨「松菸南霸天」近期醫院回診時間已到，卻不見老鴨蹤影。(摘自松山文創園區臉書)

松山文創園區前身為松山菸廠，位在台北市精華地帶，鄰近市政府，園區內誠品百貨、假日市集，及電影院吸引許多民眾前來觀光。不過松山文創園區臉書粉專16日卻緊急PO出園區內老鴨「松菸南霸天」的尋「鴨」啟示，表示老鴨急需要到醫院回診，卻在這幾天突然失蹤，希望附近民眾能夠協尋。

松山文創園區臉書粉專於16日貼出公告，表示園區內老鴨「松菸南霸天」近期醫院回診時間已到，卻不見老鴨蹤影。園區工作人員已擴大搜尋範圍，包括生態池及邊緣區域，卻皆無尋獲，希望附近民眾能夠協尋老鴨身影。

粉專指出，老鴨特徵為「前嘴緣有兩個明顯黑點，背上正中間有個小黑圓點」，常常出沒在園區1號出口的生態橋旁。粉專提醒，園區生態池內還有其他年輕鴨子，希望民眾不要認錯，若尋獲老鴨可撥打園區服務專線(02)2765-1388 #125。

有民眾目睹兩隻鴨夜間在路上散步，詢問是否為同一隻鴨，不過松山文創園區小編遺憾表示，並不是同一隻。(翻攝臉書社團)

尋鴨啟示一出，許多民眾紛紛轉傳分享，盼鴨鴨能趕快找到。有網友就發現，近日在臉書社團「新·路上觀察學院」上，有民眾目睹兩隻鴨夜間在路上散步，詢問是否為同一隻鴨，不過松山文創園區小編遺憾表示，並不是同一隻。網友留言，「已經好幾個星期沒看到了！還以為是園區把他安置起來養病了」、「老鴨鴨快回家」。還有網友開玩笑說，「想必是去躲起來了，怕被煮成薑母鴨，鴨鴨怕爆」。

(中時新聞網)