東北季風影響，今(19)日基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭地區及台北市山區亦有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。今早氣象局針對基隆市、新北市發布豪雨特報，台北市、宜蘭縣發布大雨特報。這波冷空氣，北台灣轉濕冷，低溫下探15度，需保暖。

溫度方面，今白天北臺灣整體較濕涼，高溫僅17-19度，中部至臺南及花東地區約22-24度，高屏地區仍有25-26度。全台低溫則大致接近，北台灣約15-16度，其他地區約16-18度，要注意日夜溫差變化。

東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，基隆北海岸、台灣東北部地區及大臺北山區有雨，並有局部大雨發生的機率，北部、東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲；東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

(中時新聞網)