一年一度的耶誕節就在明天（25日），中央氣象局指出，今天（24日）受到乾冷的冷空氣南下影響，中午過後各地天氣逐漸轉乾。不過今晚至明晨轉涼感受較明顯，尤其北台灣降溫有感，整天約15-20度。整體來說，耶誕節天氣各地多雲至晴，僅北海岸、東半部及山區仍有零星降雨。另外，氣象局預測跨年會有一波大陸冷氣團南下，不排除達寒流等級，呼籲做好防寒準備。

氣象局表示，隨著另一波東北季風南下，帶來乾冷空氣，水氣明顯轉乾，僅大臺北及東半部地區仍有降雨情形，北海岸及宜蘭地區降雨較為明顯。今晚明晨各地將感受到明顯涼意，尤其北臺灣的降溫更有感，預計中部以北及東北部低溫約15-16度，其他地區約18-19度。白天北台灣高溫整天不超過20度，中部及花東地區21-23度，南部地區約24-25度。水氣上仍然偏少，僅大臺北及東半部地區仍有降雨情形，北海岸及宜蘭地區降雨較為明顯。

值得注意的是，氣象局預估在下周三（30日）開始會有另一波鋒面及強烈大陸冷氣團南下，不排除達寒流等級。全台氣溫將明顯下降，北台灣水氣增多。彭啟明在「天氣風險weatherrisk」粉專預估，此波冷空氣的最冷時間點將落在「跨年至元旦（31、1日）」間，周三起低溫就下探10-12度，跨年當晚急凍7-9度，空曠處地區更僅剩5-7度。彭啟明表示，這波冷空氣有機會挑戰15年以來最冷跨年。

「台灣颱風論壇」臉書則指出，下周三受到鋒面及冷空氣南下，溫度驟降、水氣偏多，台灣海拔2000公尺高山有降雪機會；周四凌晨至白天，低溫達寒流等級，平地下探8-9度，空曠處氣溫會更低，東部高山仍有下雪機會。元旦起氣溫再度回暖，這期間溫度變化大，民眾要做好準備。

(中時新聞網)