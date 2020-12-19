花蓮縣新城鄉一位沈姓男子16日凌晨，將自家車輛停放在嘉里二路139巷，未料下午取車時，擋風玻璃多夾了一張「紅線違停」的罰單，道路更一夜之間畫上紅線，收取罰單的過程太離奇，讓沈男大喊冤。

據《TVBS》報導，沈男表示，嘉里二路139巷為死巷，原先這條巷子並未劃設任何線，他長期將車停在巷口的住宅旁，事前也從未被告知要移車。經調閱巷口監視器卻發現，16日下午2時30分許，工程人員在清掃巷弄地面畫設紅線，工程結束沒多久，下午3時，員警就現身替他的車開單。

沈男在停車時，道路並無畫線，孰知一覺醒來道路不僅多了紅線，他還多被警察開出違停罰單，過程宛如「先射箭再畫靶」；沈男更爆料，他停車處的民宅即是村長的住宅，嚴重質疑是村長濫用特權，同時沈男因不服罰單提起申訴。

對此，新城鄉佳林村村長河禮飛則回應，此條巷道為死巷，若巷口停車，車輛要進出都得用退車方式才能進出，相當不方便，才依照法律規定來申請。

根據「道路交通安全規則112條」規定，巷弄口10公尺以內停車，無論是否有劃線皆可開出罰單。經沈男申訴後，警方表示，當初開單是因為停放於劃設的紅線路段，經查後發現該車並無停放在巷口10公尺的範圍內，因此撤銷罰單。

(中時新聞網)