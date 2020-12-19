歲末送暖，雲林縣長張麗善（右前三）與監護兒少提前歡慶耶誕。（張朝欣攝）

雲林縣目前由縣長監護兒童及少年共46名，雲林縣長張麗善19日邀監護兒少在土庫鎮團聚提前慶耶誕，強調照顧弱勢族群是縣府的重要政策，縣府已為監護兒少開立兒少教育發展帳戶，並協助經濟、居住、就學、自我發展，希望藉此讓監護兒少順利成長。

歲末年終是家家戶戶團聚的時候，但對於失依的孩子而言卻是1個夢想，監護兒少因家庭重大變故、困苦失依、遭受不當對待離開原生家庭，由政府代為監護照顧，無法與家人團聚過節，張麗善因此在耶誕節前請監護兒少共餐，提前歡聚過節。

張麗善表示，此次活動感謝土庫鎮「土庫驛可可莊園」提供場地，讓孩子感受到社會各界的溫暖，她以縣長媽媽的身分，陪著孩子製作巧克力，讓孩子親手打造自己的甜蜜氛圍，希望他們可以為自己的未來許下期待，並努力實現夢想。

最後張麗善為每個孩子送上耶誕禮物，期許大家幸福安康、平安順利，孩子則送上卡片，祝福縣長媽媽耶誕快樂，有些小朋友抱著張麗善依依不捨，場面溫馨感人。

縣社會處長林文志指出，雲林縣目前由縣長監護的兒少共計46名，其中安置縣內有31名，安置於外縣市15名，縣府為監護兒少開立兒少教育發展帳戶，每月存款1250元及配合中央相對提撥補助，存款至兒少滿18歲，協助他們在資源充沛的環境中成長並銜接自立生活。

(中時 )