鄰近歲末年終，送走2020年的同時，今年也有許多出色的戲劇作品，韓劇《雖然是精神病但沒關係》、《機智醫生生活》、《夫婦的世界》等都引發熱烈迴響，但幾家歡樂幾家愁，卻有幾部作品被評為雷聲大雨點小。

《The King：永遠的君主》。（圖／SBS官方網站)

《The King：永遠的君主》

《The King：永遠的君主》是李敏鎬退伍後的首部戲劇作品，女主角則找來「鬼怪新娘」金高銀搭檔，劇情描述由李敏鎬飾演平行世界的大韓帝國皇帝李袞，與霸氣女刑警金高銀來談一場奇幻的異次元之戀，但播出後卻遭指劇情、剪輯混亂，讓人看不懂，甚至無論祭出何種精彩情節，收視無法止跌。

《便利店新星》

《便利店新星》是改編漫畫、以便利商店為背景，展開的一段愛情故事，該戲找來池昌旭、金裕貞搭檔，金裕貞突破乖乖女形象，飾演四次元純真惡女兼職生，還挑逗大她12歲的店長歐巴池昌旭，兩大咖話題十足，但原著情色內容引發爭議，該戲被指戲劇張力不夠、男女主角年紀差，也讓該戲帶給觀眾的期待不如預期。

《梨泰院Class》。(圖／達志影像)

《梨泰院Class》

《梨泰院Class》剛開播時一片好評，講述朴敘俊與金多美以小人物之姿，鬥大財團的故事，但劇情中後段開始有綁架、絕症、車禍等神發展，引發網一片負評，認為劇情不夠張力、拖戲，而《梨泰院》結局還被評是爛尾，引發外界有灑狗血的感覺。

《九尾狐傳》。（圖／tvN）

《九尾狐傳》

韓劇《九尾狐傳》由李棟旭、趙寶兒、金汎、金容智主演，陣容一字排開顏值超高，該戲還是《小神的孩子們》的姜信孝導演與韓佑麗編劇再合作打造，讓該戲引發轟動，但播出後卻是「開高走低」，不但男女主角沒有CP感，劇情被酸不合邏輯，原本的緊湊風格卻被酸拖戲，而結局還被觀眾反應看不懂。

(中時新聞網)