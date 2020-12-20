曾與孫鵬獨子孫安佐鬧出「墮胎風波」的網紅米砂，不僅常曬清涼美照，還靠著聊大尺度話題，在YouTube圈走出一條屬於自己的路，知名度、人氣不俗，而她日前宣布進軍AV界當導演，近日推出第二支謎片作品，連自己都下去演，事後分享心得，辛辣直言：「多人混戰真的超累」。

暱稱「老濕姬」的網紅米砂拓展事業當AV導演，相隔兩個多月，終於推出執導的第二支作品《女優咖啡廳》，表示這次劇本是她自己的A漫改編真人化，因為腳本天馬行空，為求實境感，場地佈置非常花錢也非常費工，加上是「多人演出」，人力耗損也很驚人，但因為首部作品收到比想像中高的支持，讓米砂相當感動，因此更努力在實踐這回的拍攝。

米砂執導第二彈走多人混戰，拍完之後直呼真的超累。(翻攝自米砂IG)

米砂表示，第二支片為了做得更完善，每天壓力山大，上片前都睡不好，還因此吐到出血，而這次拍攝多人片，除了找多名女優來合作，她自己也下海聯合演出，男性臨演部分找了粉絲來幫忙，心得就是「多人混戰真的超累」。

米砂「自導自演」又要指導每一個人的表演，在現場根本手忙腳亂，事前無數次的開會不計，光是正式開拍就花了11小時，但所幸順利拍攝完成，「總而言之，謝謝各位的支持，也希望大家能多支持國產片，我會繼續努力產出作品的」。

(中時新聞網)