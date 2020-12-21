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桃園市蘆竹區旭富製藥廠20日冒大火，萬坪廠房付之一炬，大火預計今日中午前撲滅。此次火災動員上百人，打火英雄冒著低溫徹夜灌救，有民眾拍下消防弟兄倚靠牆壁休息的畫面，指出現場共有250位消防員，上網號召民眾送早餐過去。

一位網友21日凌晨在臉書社團《蘆竹南崁資訊大小事分享團》貼文，一連PO出幾張打火英雄狼狽倒臥在磚牆前休息的畫面，指出現場共有250多位的消防員還沒吃早餐，盼能有民眾一起送愛，鼓勵消防人員的付出。

消息經擴散後，熱心民眾隨即四處奔走想盡一份心力，留言區也立刻有網友回報，「已送了250份饅頭加蛋和豆漿」、「南崁的麥當勞關了，我跑去經國店買，已送過去」等語。

桃園市蘆竹區旭富藥廠20日發生大火，動員上百位消防人員連夜灌救，民眾暖心送250份早餐給辛苦一夜的消防人員。（臉書社團《蘆竹南崁資訊大小事分享團》／蘇育宣翻攝）

事後幫忙帶消息的網友也回報，「好心的網友有準備250的饅頭蛋跟豆漿前往了」，也發出早餐送達的認證照，向大方的網友致謝。留言區滿是網友對消防人員的心疼與鼓勵，紛紛相當感謝打火英雄不畏風寒守護著蘆竹南崁一帶的安全。

(中時新聞網)