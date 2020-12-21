【愛傳媒朱亞君專欄】看到兒心科醫師，也是詩人的作者在臉書上寫著：

「幼稚園大班考試，考不到90分的孩子，就來看兒童心智科排智力測驗？小班上課會爬來爬去，就來看兒童心智科評估需不需要特教？是不是可以多給小孩一些時間可以好好的去學習如何吵鬧亂跑分心之類的？」

真是感觸萬千。

前些時候出版另外一位兒少精神科醫師謝依婷的《我們的孩子在呼救》時，我曾感嘆全台灣只有不到300個兒心醫師，但是那麼多的孩子在等待我們的幫助：

少女纖細手臂上的自殘傷痕，就像媽媽換情人一樣數不清；一直說頭痛而拒學的少年，內心藏著被性侵卻不能說的痛苦與秘密；發現爸爸外遇的男孩，壓抑到受不了，在學校暴怒失控；失去母親之後，又擔心自己妨礙爸爸追求幸福的少女，焦慮不斷拔頭髮，幾近禿頭；小女孩拿玩具刀瘋狂剁碎黏土人。她被娃娃車司機性侵了⋯⋯

這些孩子，能夠被學校發現送到診間的其實是冰山一角，更多的孩子因為父母在現實生活的碾壓中，根本沒機會注意到孩子呼救的訊號。

書中每個故事主角都讓我心疼，也覺得兒心科的醫師好辛苦，他們花了那麼那麼多時間，以溫柔陪伴以抽絲剝繭，去承接一個又一個傷痕累累的孩子。兩百多個醫生要對那麼多孩子，感覺救也救不完啊。

但總還是有那麼一群父母，一些「超前佈署」的父母，深怕輸在起跑點的父母。好不好那些吵鬧奔跑分心、幼稚園考試考不到90分的，讓我們就多給孩子一點耐心與時間吧。哎。

作者為寶瓶文化社長兼總編輯

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)