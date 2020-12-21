新北市中和區徐姓男子因次子在幾年前罹患癌症去世，留下高額醫療、喪葬費，徐男向友人借了大筆債務，今年2月間他酒後與妻子協商債務，卻因一時氣憤放火燒屋，徐男長子因火勢過大未能即時逃生，送醫不治。新北地院今依殺人罪判處徐男13年徒刑，全案可上訴。

檢警發現，徐男次子在案發幾年前因癌症去世，他向友人借錢支付次子醫療、喪葬費，今年2月23日凌晨1時間徐男喝醉後返家，與黃姓妻子商量，想將房子拿去貸款償還債務，但卻遭黃妻拒絕，兩人發生激烈爭吵，徐男一氣之下，用打火機點燃陽台雜物，引燃大火，徐男、黃妻立即逃離，但徐男長子來不及逃生，吸入過多濃煙死亡。

法院審理間，徐男坦承犯行，但稱自己是因酒精影響衝動犯案，也對自己的行為感到後悔。新北地院認為，徐男事前沒有犯罪紀錄，這次犯行確實是因酒後控制力下降、未經冷靜思考犯案，雖放火行為非常可惡，但徐男只是為了讓妻子答應抵押貸款而放火，不是真心想燒死唯一的兒子，考量徐男犯後態度，認為檢方求處15年徒刑稍嫌過重，依徐男辯護人求處10年徒刑又過輕，最終決議判處13年徒刑。

(中時 )