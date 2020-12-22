許多人喜歡吃豬腳，不過要怎麼燉才能讓肉質吃起來更Q彈入味有訣竅，專家表示，只要記熟「2多3少」的小技巧，不但可以讓豬腳去腥彈牙，還可以解油膩、增添香氣，讓你成功重現經典「媽媽味」，直接好吃100倍。

根據搜狐號美食部落客《大慶談美食》指出，燉豬腳時要加一些醋，不僅可以去除腥味、增添香氣，讓豬腳吃起來更美味，還能有效幫助鈣質吸收，使人體獲得更多營養；此外，還可以加入一些如黃豆、蘿蔔等食材，吸收豬腳裡的油脂，發揮去油解膩的作用。

至於「3少」則是指「不要放花椒」、「中途不要加水」、「燉煮前絕對不要放鹽」。由於花椒本身香味太過濃郁，若加入燉煮，反而會使改變豬肉原味，使得口感變差；此外，燉豬腳時一定要一次把水加足，不要中途再加，否則會影響調味。

另外還有一點值得注意，就是豬腳燉好以前，千萬不要加鹽，因為食鹽會讓豬肉口感變差、不夠軟嫩，一定要等到豬腳燉爛之後再酌量加鹽，這樣吃起來才會又嫩又美味。

好食記-青紅酒燉豬腳

(中時新聞網)