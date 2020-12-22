一名來自紐西蘭的機師，攻破台灣引以為傲的「本土防線」，害廣達集團女員工染疫，中止我連續253天零確診紀錄。《中時新聞網》獨家掌握這名機師身分，據了解，他為伊朗裔，加入長榮航空逾16年，是相當資深的一名機長。但也因其身分，讓學弟、妹們對他「咳嗽不戴口罩」的行為敢怒不敢言，導致兩名同事先後被傳染，害人不淺！

根據中央流行疫情指揮中心說法，該名機師接受疫調時，佯稱無法回想活動史，消極態度讓疫調人員十分著急，最後出動警方調閱監視器畫面，才查出他和「密切接觸」的廣達旗下女員工，到過天母兩間百貨公司、南崁好市多等地。

據了解，這名機師已婚，個人私生活複雜。外界推測，他的男女關係恐怕是隱瞞疫調的真正原因。

機師個人臉書顯示，他2004年6月進長榮服務，負責駕駛波音777-300ER，雖然技術出色，人緣卻不太好。熟識他的朋友透露，紐籍機師前科累累，平常就不太喜歡戴口罩，眾人對他不把防疫當一回事的態度，相當不以為然。

「身為航空業第一線，一點警覺心也沒有！」朋友強調，機艙裡講究倫理，機長說了算，資淺的同事又無奈又怕受傷害，結果如今真的造成感染，還導致台灣本土個案，更令人氣憤！

(中時新聞網)