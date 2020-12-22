機上不戴口罩咳嗽無法罰？確診紐籍機師日前執勤時沒戴口罩，一直咳嗽害2同事感染新冠肺炎，對此指揮中心是否會開罰？中央疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，機上開罰沒戴口罩的人有點困難，因為現行規定是要勸導無效才可開罰，但紐籍機師是機長，整個航程一直咳嗽，卻聲稱是機上太乾，其他機師也沒人敢勸導他，所以罰不了。但可以依據傳染病防治法第43條規定，妨礙疫調處以新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

陳時中在今天疫情記者會上表示，紐西蘭機師在疫調時表示無法回想確切活動史，且並未提及曾與案771接觸，但12月21日經警政單位調查案765之活動軌跡，發現案765曾於12月7日至12日間與案771密切往來，因此可針對紐西蘭機師疫調時未誠實告知接觸史及活動史，恐違反傳染病防治法。

陳時中表示，依據傳染病防治法第43條規定，傳染病或疑似傳染病病人不得拒絕、規避或妨礙相關檢驗、調查及處置；如確有拒絕、規避或妨礙之情事，衛生單位可依同法第67條第1項第3款規定，處新臺幣6萬至30萬元罰鍰。

(中時新聞網)