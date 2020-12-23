冬季是進補時節，但進補可得依照體質、選對方式，柳營奇美中醫部醫師李啟光選用何首烏、枸杞子搭配四君子湯及四物湯，調配成「何首烏藥膳包」，燉煮肌肉、排骨都很適合，美味、食療兼具。（莊曜聰攝）

現存最早的中醫著作《黃帝內經》提到「冬不藏精，春必病溫」，冬天是適合進補的季節，但隨著時代與社會型態變遷，補藥不再是「一帖吃通海」，必須根據年齡、體質、身體狀況甚至是生活環境來做調整，且現代人文明病多，進補時更是得講究，柳營奇美中醫部醫師李啟光教民眾進補撇步，才能補出健康。

李啟光表示，進補時，須按照個人的體質來給予不同的調養配方，另外若患有感冒、發燒、喉嚨痛等症狀，抑或身體處在發炎狀態時，都建議不要進補。另外懷孕及在生理期的女性朋友，也要小心評估進補的適當性；而平時容易心煩氣躁、口乾舌燥、胃腸脹氣、消化不良、便秘、皮膚癢的人，則可以調整進補的方式。

李啟光也推薦一帖適合多數人的藥膳包「何首烏藥膳包」，內含10種中藥材，其中「何首烏」、「枸杞子」，具滋補肝腎，可以益精明目、強健筋骨、讓毛髮烏黑，而「黨參」、「白朮」、「茯苓」、「甘草」4種藥材就是俗稱的四君子湯，可以促進人體消化、吸收功能，增強精神，補氣健脾；「當歸」、「生地」、「芍藥」、「川芎」也就是四物湯，是補血、活血的基本方，不論男女都很適合，用此藥膳包來燉煮雞湯、排骨等，美味與食療效果兼具。

李啟光說，中藥也是藥，冬令進補要配合體質選擇適合藥材，千萬別聽信坊間非專業人士的推薦，自行胡亂服用，特別是有特殊體質或有痼疾的民眾，還是先諮詢中醫師或專業的醫事人員，經過評估及建議，再選用適合自己的藥膳包，方能事半功倍，補身而不傷身，發揮冬令進補的最好效果。

(中時 )