亞都麗緻大飯店天香樓連續兩屆獲米其林餐廳一星榮耀，最大功臣是行政主廚楊光宗的執著，成功背後有許多不為人知的艱辛歷程。楊光宗與醒吾科技大學餐旅系學生分享廚藝人生時，首次透露32歲入行前，開過卡車、疊過貨櫃，當學徒時為學好廚藝，常忙到半夜偷偷睡在餐廳小吃區。

亞都麗緻大飯店行政主廚楊光宗與醒吾科大餐旅系學生分享大廚心得，首次透露32歲學廚藝前開過載砂石卡車。(醒吾科大提供)

20多年來對廚藝熱情未曾稍減，亞都麗緻大飯店行政主廚楊光宗掌廚時專注每一細節。(醒吾科大提供)

楊光宗先前為新北市政府設計「新北宴」食譜，率領醒吾科大餐旅系團隊，花了一個多月嚴選萬里蟹、雙溪山藥、深澳小卷、貢寮鮑、三芝筊白筍、平溪珠蔥、八里綠竹筍等二十多項在地食材，展現新北飲食文化與人文特色的精緻桌宴，在餐飲界傳為美談。醒吾科大昨特別邀請他與餐旅系學生，分享成為米其林星級主廚的心路歷程。

「每一個成功人生背後，都是累積無數挫敗經驗，才能有所成就。」楊光宗開場白就勉勵有志在餐飲界發展的年輕學生，「要建立面對挫折及失敗的心理準備，愈年輕面對失敗，所受到的衝擊會愈小，如果過了中年已是主管階層再犯錯，可能就會是難以彌補的過錯！」

面對餐飲系一張張稚嫩學生臉龐，楊光宗首次公開其坎坷廚藝人生，「你們千萬不要以為我是天生廚藝好手，我開過載運砂石卡車、疊過貨櫃，也在進出口貿易公司工作了7年多，直到32歲那年因緣際會參加中華職訓素食班，對廚藝產生極大興趣，才一頭栽進這領域！」

楊光宗表示，有了興趣就把握每一個學習機會，包括考進廚師養成班，才有機會進入亞都麗緻大飯店實習。實習期間逢過年年節為了做好每一道菜，他經常從早上6、7點忙到半夜1、2點，來不及回家就偷偷睡在餐廳小吃區，只睡個幾小時就繼續一整天的工作，直到過了除夕忙完所有工作，身體雖疲累內心成就感非筆墨可以形容。

雖已身為行政主廚，回想過往歲月，他永遠記得年節一來就頭皮發麻的緊張時刻，但靠著毅力與堅持，如今不但建立了天香樓口碑，許多政商名流宴客指定要他開菜單。楊光宗說：「迄今每天他待在廚房時間仍超過8、9個小時，因只要常客指定特殊菜單，身體就不自覺的倚靠著出菜口，望著充滿感情廚房，很自然就湧出菜單靈感！」

楊光宗勉勵醒吾餐旅年輕學子，吃苦當作吃補對職場生涯絕對有幫助。他以去年為總統府外燴經驗，當承辦公務員開著小車要載食材時，才發覺根本裝不下，而時間又十分急迫，他一聲令下把食材全部卸下車，不用幾分鐘重新整齊疊放上車，這功力就是以前他開卡車及疊貨櫃累積的經驗。

醒吾科技大學觀餐學院院長黃寶元表示，餐旅教學不僅傳授廚藝，養成健全人格更是技職教育核心。楊光宗是「醒吾星蹤」系列大師講座活動，繼國際廚藝大師司宛春教授、國際知名侍酒師曾孟翊總經理之後，又一位知名主廚蒞校分享廚藝人生，讓同學們了解成功絕沒有偶然，成為知名大廚前，必先經歷嚴格淬煉。

(中時新聞網)