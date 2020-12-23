亞都麗緻大飯店天香樓連續兩屆獲米其林餐廳一星榮耀，最大功臣是行政主廚楊光宗的執著，成功背後有許多不為人知的艱辛歷程。楊光宗與醒吾科技大學餐旅系學生分享廚藝人生時，首次透露32歲入行前，開過卡車、疊過貨櫃，當學徒時為學好廚藝，常忙到半夜偷偷睡在餐廳小吃區。
楊光宗先前為新北市政府設計「新北宴」食譜，率領醒吾科大餐旅系團隊，花了一個多月嚴選萬里蟹、雙溪山藥、深澳小卷、貢寮鮑、三芝筊白筍、平溪珠蔥、八里綠竹筍等二十多項在地食材，展現新北飲食文化與人文特色的精緻桌宴，在餐飲界傳為美談。醒吾科大昨特別邀請他與餐旅系學生，分享成為米其林星級主廚的心路歷程。
「每一個成功人生背後，都是累積無數挫敗經驗，才能有所成就。」楊光宗開場白就勉勵有志在餐飲界發展的年輕學生，「要建立面對挫折及失敗的心理準備，愈年輕面對失敗，所受到的衝擊會愈小，如果過了中年已是主管階層再犯錯，可能就會是難以彌補的過錯！」
面對餐飲系一張張稚嫩學生臉龐，楊光宗首次公開其坎坷廚藝人生，「你們千萬不要以為我是天生廚藝好手，我開過載運砂石卡車、疊過貨櫃，也在進出口貿易公司工作了7年多，直到32歲那年因緣際會參加中華職訓素食班，對廚藝產生極大興趣，才一頭栽進這領域！」
楊光宗表示，有了興趣就把握每一個學習機會，包括考進廚師養成班，才有機會進入亞都麗緻大飯店實習。實習期間逢過年年節為了做好每一道菜，他經常從早上6、7點忙到半夜1、2點，來不及回家就偷偷睡在餐廳小吃區，只睡個幾小時就繼續一整天的工作，直到過了除夕忙完所有工作，身體雖疲累內心成就感非筆墨可以形容。
雖已身為行政主廚，回想過往歲月，他永遠記得年節一來就頭皮發麻的緊張時刻，但靠著毅力與堅持，如今不但建立了天香樓口碑，許多政商名流宴客指定要他開菜單。楊光宗說：「迄今每天他待在廚房時間仍超過8、9個小時，因只要常客指定特殊菜單，身體就不自覺的倚靠著出菜口，望著充滿感情廚房，很自然就湧出菜單靈感！」
楊光宗勉勵醒吾餐旅年輕學子，吃苦當作吃補對職場生涯絕對有幫助。他以去年為總統府外燴經驗，當承辦公務員開著小車要載食材時，才發覺根本裝不下，而時間又十分急迫，他一聲令下把食材全部卸下車，不用幾分鐘重新整齊疊放上車，這功力就是以前他開卡車及疊貨櫃累積的經驗。
醒吾科技大學觀餐學院院長黃寶元表示，餐旅教學不僅傳授廚藝，養成健全人格更是技職教育核心。楊光宗是「醒吾星蹤」系列大師講座活動，繼國際廚藝大師司宛春教授、國際知名侍酒師曾孟翊總經理之後，又一位知名主廚蒞校分享廚藝人生，讓同學們了解成功絕沒有偶然，成為知名大廚前，必先經歷嚴格淬煉。
(中時新聞網)
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